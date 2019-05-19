الخزين المائي يرتفع لاكثر من 54 مليار متر مكعب

2019/05/19 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت خلية مواجهة السيول، الأحد، زيادة الخزين المائي الى اكثر من 54 مليار متر مكعب، فيما اوضحت الموقف المائي في عموم البلاد.وقالت الخلية في بيان تلقته / المعلومة/، أن “الموقف في محافظة نينوى، كان منسوب سد الموصل 323.51م، والايراد المائي 2119 م3/ثا، والاطلاق 1750 م3/ثا، والخزين المائي 8.80 مليار م3، ومنسوب نهر […]

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