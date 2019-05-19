فيلم شاهين.. يعالج ظاهرة العنف

2019/05/19 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهى التصوير في الفيلم الروائي القصير(شاهين) في الناصرية،وهو من تأليف الكاتب علي الغزي وبطولة واخراج الفنان محمد الامارة،وشارك في اداء ادواره الرئيسة الفنانون سلوى الخياط وعلي البحر ومجموعة من فناني فرقة شباب ذي قار.

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