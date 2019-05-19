حسن الكعبي : مجلس النواب سيصدر تشريعات وقوانين لحل أزمة السكن

2019/05/19 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الاحد، ان مجلس النواب سيقوم بتسهيل مهمة اصدار التشريعات والقوانين وتعديل القوانين السابقة لوضع خارطة طريق لحل ازمة السكن، مبينا ان العراق بحاجة الى اكثر من مليوني ونصف المليون وحدة سكنية.وقال الكعبي في تصريح لـ/SNG/، إن “مجلس النواب عقد ورشة عمل لمناقشة ازمة السكن وهي ...

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