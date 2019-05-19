العثور على 50 عبوة ناسفة ومسطرة تفجير من مخلفات داعش في صلاح الدين

2019/05/19 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت القوات الامنية في محافظة صلاح الدين، على 50 عبوة ناسفة ومسطرة من مخلفات تنظيم داعش، في المحافظة.وقالت قيادة عمليات صلاح الدين، في بيان” ان مفرزة معالجة القنابل غير المنفلقة التابعة لقيادة عمليات صلاح الدين، خرجت بواجب تفتيش وتطهير المحيط الخارجي لمقر القيادة من المخلفات الحربية، وعثرت على 25 عبوة ناسفة عبارة و 25، […]

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