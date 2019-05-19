2019/05/19 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

تمكن طلاب جامعيون من العثور على مجموعة من "الأحجار الغريبة" التي اتضح أنها حفريات بيض ديناصور نادرة، وفق ما ذكرت صحيفة "مترو"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خرجوا في نزهة وعادوا ببيض عمره 145 مليون سنة "صور") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خرجوا في نزهة وعادوا ببيض عمره 145 مليون سنة "صور") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).