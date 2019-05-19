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خرجوا في نزهة وعادوا ببيض عمره 145 مليون سنة "صور"


خرجوا في نزهة وعادوا ببيض عمره 145 مليون سنة
2019/05/19 | 15:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - متابعة

تمكن طلاب جامعيون من العثور على مجموعة من "الأحجار الغريبة" التي اتضح أنها حفريات بيض ديناصور نادرة، وفق ما ذكرت صحيفة "مترو"

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