شرطة النجف تعلن اعتقال قاتل الملحن فارس حسن

2019/05/19 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..كشفت شرطة محافظة النجف الأشرف، الاحد، تفاصيل جريمة قتل الملحن فارس حسن، فيما أكدت القاء القبض على القاتل.وذكر بيان لإعلام شرطة النجف تلقت /المعلومة/ نسخة منه، “بعد حدوث جريمة قتل الملحن فارس حسن تم تشكيل فريق عمل بأشراف قائد شرطة النجف اللواء علاء غريب الزبيدي ومدير مكافحة اجرام النجف العقيد الحقوقي رافع […]

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