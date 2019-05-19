‏هل مُوافقة السعوديّة ودُول خليجيّة على انتشار قوّات أمريكيّة على أراضيها إعلانٌ وشيكٌ عن قُرب الحرب.. أم في إطار ترهيب إيران ؟

2019/05/19 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الباري عطوان..عندما تنشر صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم خبَرًا تُؤكّد فيه أنّ المملكة العربيّة السعوديّة وعددًا من دول مجلس التّعاون الخليجي وافَقت على طلبٍ من الولايات المتحدة لإعادة انتشار قوّات عسكريّة بريّة وبحريّة في مياه الخليج العربي وعلى الأرض في إطار اتّفاقيّة ثُنائيّة، فإنّ هذا التّسريب يجِب أخذه بكُل جديّة لأنّه لا […]

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