القوات الأمنية تعثر على 50 عبوة ناسفة في صلاح الدين

2019/05/19 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… عثرت القوات الأمنية في محافظة صلاح الدين، الاحد، على 50 عبوة ناسفة ومسطرة تفجير من مخلفات عصابات داعش، في المحافظة.وقالت قيادة عمليات صلاح الدين، في بيان تلقته / المعلومة/، إن “مفرزة معالجة القنابل غير المنفلقة التابعة لقيادة عمليات صلاح الدين، خرجت بواجب تفتيش وتطهير المحيط الخارجي لمقر القيادة من المخلفات الحربية”.واضاف […]

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