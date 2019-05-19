ترامب يخطط للعفو عن مدانين بارتكاب جرائم حرب في العراق

2019/05/19 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب إعداد ملفات بشأن العفو عن العديد من العسكريين الأمريكيين المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك عسكري من المقرر محاكمته بتهمة إطلاق النار على مدنيين عزل أثناء خدمته بالعراق.

وقال التقرير نقلا عن مسؤولين أمر...

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