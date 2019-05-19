مجلس الانبار:  بغداد غير جادة بتحويل جزء من مطار الحبانية العسكري الى مدني

2019/05/19 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعتبر مجلس محافظة الانبار، الاحد، أن الحكومة المركزية غير جادة بمنح الموافقات الرسمية للمباشرة بتحويل جزء من مطار الحبانية العسكري شرق مدينة الرمادي الى مدني.وقال عضو المجلس محمود الدليمي، لـ/ المعلومة /، إن “الحكومة المركزية مازالت غير جادة في المباشرة بمشروع تحويل جزء من مطار الحبانية العسكري شرقي مدينة الرمادي الى مدني […]

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