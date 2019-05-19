رأي نيابي يدفع لوقوف مافيات وراء حرائق الحنطة ويكشف اسبابها

2019/05/19 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رأى النائب عن محافظة بغداد آراس حبيب كريم، الأحد، أن ما يجري من حرائق لحقول الحنطة وفي مختلف المحافظات يتطلب إجراءات جدية.وتعرضت مئات الدونمات الزراعية إلى حرائق مجهولة المصدر بالتزامن، في محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين والنجف والمثنى.وقال كريم في بيان "لايكفي القول إن حرائق حقول الحنطة مفتعلة أو بفعل فاعل.ومثلها قبل شهور حادثة نفوق الأسماك".واضاف "علينا البحث عن الأسباب لا النتائج فهنالك من لايريد بناء إقتصاد وطني يقوم على تراكم إنتاج داخلي إن كان في الزراعة أو الثروة الحيوانية ولاحقاً الصناعة".وتابع "المافيات ومن يقف خلفها ويسندها هي من تريد للبلاد أن تكون مجرد سوق لتصريف البضائع المستوردة.مؤكداً أن مايحصل تهديد جدي يتطلب إجراءات بمستوى مايمثله من مخاطر آنية ومستقبلية".

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