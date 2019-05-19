2019/05/19 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس كشف مصدر سياسي، اليوم الاحد، عن وجود اجتماعين سيعقدان بعد الإفطار الاول الأول برعاية رئيس الجمهورية وسيضم قادة تحالف البناء ورئيس البرلمان والاخر برعاية اسامة النجيفي و20 نائبا لبحث تشكيل حزب جديد.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “مساء اليوم سيعقد اجتماع بعد مأدبة افطار رئيس الجمهورية برهم صالح، وسيحضره كل من زعيم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مساء اليوم..



صالح يجتمع مع المالكي والعامري والحلبوسي بدعم المرجعية وكالة خطوة برس.

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