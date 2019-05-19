2019/05/19 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن مجلس النواب، الاحد، أن جلسة يوم غد الاثنين ستتضمن التصويت على قانون ومناقشة مشاريع قوانين أخرى بينها حقوق جريمة سبايكر.وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيـان تلقته “خطوة برس”، إن جلسة غد الاثنين ستشهد “النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب، و التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الغرامات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غدا..



البرلمان يصوت على تعديل قانون الغرامات ويناقش حقوق “شهداء سبايكر” وكالة خطوة برس.

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