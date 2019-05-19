الاعماروالبلديات تحيل ثلاثة مشاريع في البصرة وسامراء و الحلة لاحدى الشركات البريطانية

2019/05/19 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة بنكَين ريكاني، باحالة ثلاثة مشاريع (تحلية ماء البحر في البصرة، مجاري سامراء، مجاري الحلة) لاحدى الشركات البريطانية الرصينة.وذكر المكتب الإعلامي للوزارة” ان ريكاني التقى في مكتبه اليوم السفير البريطاني في العراق جون ويكلس وبحث معه تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال تمويل وتنفيذ المشاريع الخدمية ومنها مشاريع […]

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