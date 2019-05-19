المحمداوي يحمل رئيس الوقف الشيعي مسؤولية عدم احتساب الالقاب العلمية لموظفي الديوان

2019/05/19 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي ، رئيس ديوان الوقف الشيعي مسؤولية عدم احتساب الالقاب العلمية لموظفي ديوان الوقف الشيعي وتاخيرها مشيرا الى ان الوثائق والكتب الرسمية من وزارة التعليم تؤكد احقية حملة الشهادات العليا من موظفي الديوان بهذه الالقاب.

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