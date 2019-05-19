البنك المركزي يبيع اكثر من 217 مليونا دولار في مزاد بيع العملة اليوم

2019/05/19 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باع البنك المركزي العراقي اكثر من /217/ مليونا دولار في مزاد بيع العملة الاجنبية اليوم .

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