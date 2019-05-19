2019/05/19 | 15:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بالوثيقة.. 3 أسماء مرشحة لشغل منصب قائد شرطة النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/19 | 15:55.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. 3 أسماء مرشحة لشغل منصب قائد شرطة النجف) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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