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انفجار يستهدف حافلة سياحية عند المتحف المصري في الجيزة


انفجار يستهدف حافلة سياحية عند المتحف المصري في الجيزة
2019/05/19 | 16:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-     يتبع ..

 

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