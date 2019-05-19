نائب: حرائق حقول الحنطة مفتعلة ويجب البحث عن أسبابها لا نتائجها

2019/05/19 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..طالب النائب عن محافظة بغداد، آراس حبيب، اليوم الأحد، باتخاذ إجراءات جدية لمعرفة تفاصيل حرائق حقول الحنطة في مختلف المحافظات العراق.وقال كريم في بيان ورد لـ / ميديا نيوز/، إن “القول بان هذه الحرائق مفتعلة أو بفعل فاعل، لا يكفي، بل يجب البحث عن الأسباب لا النتائج فهنالك من لا يريد بناء […]

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