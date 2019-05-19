القوات الأمنية تطيح بـ “أمير كتيبة الهاونات” بأيسر الموصل

2019/05/19 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن تمكنها من القبض على ما يسمى بـ ”امير كتيبة الهاونات” بتنظيم “ داعش” الإجرامي في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.وقالت الخلية في بيان تلقت /ميديا نيوز/ نسخة منه، أن العملية تمت وفق معلومات أستخبارية دقيقة، مكنت فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى، من إلقاء القبض على المتهم […]

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