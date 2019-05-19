شرطة النجف تكشف تفاصيل جريمة قتل الملحن فارس حسن

2019/05/19 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية شرطة النجف، الاحد، عن تفاصيل جريمة قتل الملحن فارس حسن في المحافظة.

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