تعرف على العادات الصحية لتهدئة القولون العصبي

2019/05/19 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أكدت طبيبة أمراض الجهاز الهضمي روجا راميسيتي، أن مرض القولون العصبي يعتمد على حالة الجسم، مشيرة إلى أن الإجهاد والنظام الغذائي هما العاملان الرئيسيان اللذان يمكن أن يتسببا ويزيدان من اضطرابات مرض القولون.ونقلت صحيفة “bustle” الأمريكية، عن الطبيبة قولها أن مرض التهاب القولون العصبي يمكن أن يكون سببه القلق أو مشكلة نفسية […]

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