اعفاء مسؤول حكومي في نينوى وادارة المنصب بالوكالة

2019/05/19 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعفا وزير الصحة علاء الدين العلوان مدير صحة نينوى فلاح حسن من منصبه.وقال وزير الصحة في تصريح صحفي انه “لمقتضيات المصلحة العامة وما يخدم الواقع الصحي في محافظة نينوى والتي تعاني بناها التحتية الصحية من اضرار كبيرة تقرر اعفاء مدير الصحة الحالي الدكتور فلاح حسن، وتكليف الدكتور جاسم إبراهيم المعماري مدير […]

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