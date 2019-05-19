وزير المالية يوافق على دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين شهريا بدلاً من كل شهرين

2019/05/19 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة التقاعد الوطنية حصول موافقة وزير المالية على دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين شهريا بدلاً من كل شهرين أعتباراً من بداية الشهر السادس بعد أن أكملت هيئة التقاعد الوطنية كافة المتطلبات الخاصة بذلك.وكانت النائبة ماجدة التميمي، اعلنت في وقت سابق، انه سيتم ابتداً من الشهر السادس صرف الرواتب التقاعدية بشكل شهري.

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