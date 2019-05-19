مفاعل تموز وعدوان 81..ملف يتصدر الحدث السياسي ..والعراق يتوعد اسرائيل من خلاله

2019/05/19 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/سكاي برسأعلن النائب عن كتلة سائرون رامي السكيني بالتعاون مع مستشار لجنة العلاقات الخارجية الدكتور هاتف الركابي عن اكمال مقترح القانون الذي يقضي بمطالبة اسرائيل عن تعويضات العدوان على مفاعل تموز، بخمسة فصول و١٧ مادة مع الاسباب الموجبة ، وبموجب هذا القانون تتشكل لجنة عليا من وزارات الداخلية والخ...

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