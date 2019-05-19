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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / ضبط اسلحة ووثائق مهمة تخص اسماء قياديين بـداعش في جزيرة مكحول

19/05/2019 15:28:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، عن ضبط اسلحة ووثائق مهمة تخص اسماء قياديين بتنظيم "داعش" في جزيرة مكحول بين محافظتي صلاح الدين ونينوى.

وذكر بيان للمديرية تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن مفارزها "في الفرقة 14 وبالتعاون مع لواء 91 من داهمت مضافتين في منطقة البو جليب بجزيرة مكحول وتضبط بداخلها 5 أحزمة ناسفة و 10 عبوات ناسفة مختلفة و 4 موبايلات كلا كسي ورام و 3 سيم كارد".

وأوضحت أنها "ضبطت أيضا وثائق مهمة تضم أسماء الدواعش وعوائلهم وهواتفهم بعضها دولي والأخر محلي، كما ضمت الوثائق أسماء المسؤولين الإداريين لبعض القواطع التي يتحرك فيها الدواعش"، مشيرا الى "التعامل مع المواد المضبوطة وفق السياقات المعمول بها".

وأوضحت أن "العملية تمت بناءاً على معلومات استخبارية دقيقة".

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