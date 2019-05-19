وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس ريال مدريد لبحث التعاون المشترك

2019/05/19 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..التقى وزير الشباب والرياضة احمد رياض، برئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، اليوم الأحد، من اجل بحث التعاون المشترك بين الجانبين.ونشر رياض عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، قائلاً: “خلال لقاءنا مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد والدعوة التي تلقتها من النادي الملكي للبحث في سبل التعاون المشترك من خلال عدة مشاريع مهمة […]

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