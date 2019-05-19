افتاء الاقليم يوجه رسالة للطلبة

2019/05/19 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ حدد المجلس الاعلى للافتاء في اقليم كردستان حالتين لطلبة المرحلة الاعدادية بشأن الافطار في رمضان اثناء اداء الامتحانات النهائية.ولم يتبقى سوى اسبوع لبدء امتحانات نهاية العام للصف الـ 12 من المرحلة الاعدادية وهو ما يعني تزامن عدد من الايام مع شهر رمضان وصيام الطلبة.وقال ملا محمد اينيي عضو المجلس الاعلى […]

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