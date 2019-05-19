اتهامات بإفتعال الازمة مع ايران من داخل اميركا...

2019/05/19 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن إيران تقف وراء افتعال الأزمة الراهنة مع أميركا، وليست إدارة الرئيس دونالد ترمب هي السبب.

وخيب غراهام توقعات البعض بإعلان وقوفه خلف الرئيس، في التغريدة التي نشرها على حسابه بتوتير.

وكتب: "في الوقت الذي لا يريد أحد حربًا، ليكن واضحًا لإيران أن...

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