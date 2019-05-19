بومبيو للعراقيين: إذا لم تقفوا إلى جانبنا فتنحوا جانبا

2019/05/19 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن كواليس لقاء وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالمسؤولين العراقيين في الثامن من الشهر الجاري في بغداد،

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