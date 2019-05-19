2019/05/19 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم الاحد، عن موافقة وزير المالية على توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين شهريا.وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “وزير المالية وافق على دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين شهريا بدلا عن كل شهرين”.وأضافت أن “القرار ينفذ اعتبارا من بداية شهر حزيران المقبل”،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التقاعد: المالية وافقت على توزيع رواتب المتقاعدين شهريا وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقاعد: المالية وافقت على توزيع رواتب المتقاعدين شهريا) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التقاعد: المالية وافقت على توزيع رواتب المتقاعدين شهريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).