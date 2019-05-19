2019/05/19 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / المركزي العراقي : ارتفاع قيمة مبيعات العملة الأجنبية

19/05/2019 16:28:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلن البنك المركزي العراقي، الاحد ، عن ارتفاع قيمة مبيعات العملة الأجنبية في المزاد المنعقد ،الأحد، إلى 190.02 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد الخميس الماضي؛ والبالغة 187.45 مليون دولار، بزيادة قيمتها 2.57 مليون دولار.

وذكرت بيانات البنك المركزي في بيان تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ، بلغ سعر الصرف 1190 ديناراً لكل دولار، في المزاد المنعقد بمشاركة 33 مصرفاً، إلى جانب شركة تحويل مالي واحدة.

وأضاف المركزي، أن المبيعات المنفذة هي نتائج يوم غدا الاثنين، مبينا أن إجمالي البيع الكلي بلغ 217.74 مليون دولار.

وأوضح المركزي، أن حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغت قيمتها 188.52 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي النقد المبيع 1.5 مليون دولار.

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