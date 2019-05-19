محافظ البصرة يعلن تعيين خريجي الدورات التدريبية في الشركات النفطية

2019/05/19 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن محافظ البصرة، اسعد عبد الأمير العيداني، الأحد، تعيين المتخرجين من الدورات التدريبية التي جرت في مراكز التدريب المنتشرة في المحافظة حال تخرجهم.وقال العيداني في بيـان تلقت / المعلومة /، نسخة منه، إن “المتخرجين من الدورات التدريبية التي أقيمت لهم في مراكز تدريب البصرة سيتم تعيينهم ضمن مواقع الشركات النفطية في البصرة […]

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