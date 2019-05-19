سايلو الدور في صلاح الدين يغلق أبوابه أمام مسوقي محصول القمح لأسباب مجهولة

2019/05/19 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر محلي في محافظة صلاح الدين، بأن سايلو الدور أغلق أبوابه أمام مسوقي محصول القمح لأسباب مجهولة.

وقال المصدر إن سايلو الدور أغلق أبوابه امام مسوقي محصول القمح ولأسباب مجهولة ما أدى إلى تراكم طوابير الشاحنات وتذمر الفلاحين من مسوقي محصول القمح، الذين طالبوا الجهات المعنية بالتدخل الفوري لإعادة افتتاحه.

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