الحشد يعلن تفاصيل استهداف حافلة لنقل المنتسبين في ديالى

2019/05/19 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، استشهاد 7 مقاتلين وإصابة 26 آخرين باستهداف حافلتهم على طريق بلدروز في ديالى أثناء التحاقهم بالواجب.

وذكر بيان لهيئة الحشد،

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