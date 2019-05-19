هيئة التقاعد: وزير المالية وافق على دفع رواتب المتقاعدين شهرياً

2019/05/19 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت هيئة التقاعد العامة، اليوم الاحد، موافقة وزارة المالية على دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين شهريا بدلا من شهرين.

وقالت الهيئة في بيان تلقت"العهد

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