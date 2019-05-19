سايلو الدور يغلق ابوابه امام مسوقي القمح لأسباب مجهولة

2019/05/19 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر محلي في محافظة صلاح الدين، اليوم الاحد، بأن سايلو الدور أغلق ابوابه امام مسوقي محصول القمح لأسباب مجهولة، مشيرا الى تراكم طوابير الشاحنات وتذمر المزارعين.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "سايلو الدور أغلق ابوابه هذا اليوم امام مسوقي محصول القمح ولأسباب مجهولة".وأوضح المصدر أن هذا الامر "تسبب الى تراكم طوابير الشاحنات وتذمر الفلاحين من مسوقي محصول القمح، الذين طالبوا الجهات المعنية بالتدخل الفوري لإعادة إفتتاحه".

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