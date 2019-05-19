أردوغان: سننتج منظومة أس 500 الصاروخية بشراكة مع روسيا

2019/05/19 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا وروسيا ستُنتجان بشكل مشترك منظومة الدفاع أس 500، مجددا تأكيده أن بلاده لن تتراجع

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