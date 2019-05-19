2019/05/19 | 16:56

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الحشد الشعبي يعلن تفاصيل استهداف حافلة لنقل منتسبيه في ديالى

بغداد/..



أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاحد، استشهاد 7 مقاتلين وإصابة 26 آخرين باستهداف حافلتهم على طريق بلدروز في ديالى أثناء التحاقهم بالواجب.

وذكر بيان لهيئة الحشد، تلقته "عين العراق نيوز"، إن “حافلة لنقل المنتسبين في اللواء 20 بالحشد من البصرة إلى ديالى / قاطع خانقين شرق المحافظة تعرضت لتفجير عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق، ما ادى الى استشهاد 7 مقاتلين وإصابة 26 آخرين”.

واضاف البيان، أن “الحادث الإجرامي وقع على طريق بلدروز أثناء التحاق المقاتلين لأداء الواجب”، مبينا أن “أهالي بلدروز والدفاع المدني سارعوا إلى إنقاذ الجرحى ونقلهم إلى مستشفى بعقوبة العام”.

وتابع البيان، أن “هيئة الحشد تعرب عن تعازيها الخالصة لذوي الشهداء وتتمنى السلامة والشفاء للجرحى الأبطال”، مشددا على أن “هذه العملية الغادرة والجبانة لن تثني الحشد عن مواصلة جهوده بتأمين المحافظة وتطهيرها من خلايا داعش”.



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