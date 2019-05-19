نائب اشترى مقعده النيابي بـ”25″مليار

2019/05/19 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة

حذر النائب السابق مشعان الجبوري من محاولات اقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، معتبرا أن “ذلك سيدفع السنة الى مخاطر كبيرة ويهدد السلم الاهلي السني، فيما كشف عن شراء احد النواب لمقعد داخل البرلمان بقيمة “25”مليار دينار، على حد قوله،

اتهم النائب السابق مشعان الجبوري،

واتهم الجبوري في حوار متلفز تابعته “الاتجاه برس” ، اليوم الاحد” المرشح لرئاسة لجنة النزاهة النيابية علي الصجري بشراء مقعده النيابي بمبلغ 25 مليار دينار، لأنه لم يحصل الا على 500 صوت في الانتخابات النيابية الماضية”.

وأضاف، أن “علي الصجري لا يملك شهادة ثانوية وقام بنفس الوقت بتزوير شهادته الجامعية”، لافتا إلى أن “والد الصجري انتحر في السجن بقضية جنائية لكن الصجري استطاع الحصول على تعويض قيمته 95 مليار دينار”.

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