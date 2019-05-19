ملك السعودية يدعو لعقد قمتين عربية وخليجية طارئتين في مكة

2019/05/19 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأعلن مصدر مسؤول في الخارجية السعودية أن الملك سلمان وجه الدعوة لقادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد القمتين لبحث الاستهدافات وتداعياتها على المنطقة.وأوضح المصدر أن هذه الدعوة تأتي للتشاور والتنسيق مع دول مجلس التعاون وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.انتهى.ص.هـ.ح.

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