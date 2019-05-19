الجيش السوري يتصدى لهجوم المسلحين على قرى بريفي حماة وإدلب

2019/05/19 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبحسب وكالة "سانا" السورية الرسمية، فإن الجيش تصدى لهجوم المجموعات المسلحة من جبهة النصرة باتجاه المناطق المحررة والنقاط العسكرية في محور أبو الضهور بريف إدلب الجنوبي الشرقي.الوكالة أيضا أن "جبهة النصرة" استهدفت قريتي الكركات والحويز بريف حماة الشمالي الغربي بالقذائف الصاروخية.وكان قائد ميداني سوري أعلن عن وقف إطلاق النار بدأ سريانه عند ليل الجمعة ولمدة 72 ساعة.انتهى.ص.هـ.ح.

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