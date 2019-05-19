رئاسة البرلمان تدعو هيأة التقاعد إلى تخصيص ساعات عمل إضافية لخدمة المواطنين

2019/05/19 | 17:01

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - الديوانية

وافقت وزارة التخطيط، الأحد، 19 أيار، 2019، على استحداث قضاء الشافعية في محافظة الديوانية.

ووفقا لوثيقة صادرة عن الوزارة: "إشارة الى كتابكم المتعلق برفع المستوى الإداري لناحية الشافعية التابعة لقضاء الديوانية الى قضا

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاحد (19 أيار 2019)، بأن نيراناً التهمت أكثر من 50 دونماً من محاصيل الحنطة، تعود لمسؤول محلي وأشقائه، شمال المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "النيران اندلعت في مزارع الح

بغداد اليوم - نينوى

تزايدت حدة الغضب الشعبي لدى سكان مدينة الموصل، احتجاجاً على التصريحات التي أطلقها مفتي أهل السنة، مهدي الصميدعي، بعد ان وصفهم بالـ"عنصريين والمتشددين"، فيما رجح ناشطون بأن تكون هذه التصريحات رداً على رفض أهل الم

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