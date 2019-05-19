2019/05/19 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس النواب آراس حبيب، الأحد ، أن ما يجري من حرائق لحقول الحنطة وفي مختلف المحافظات أمراً يتطلب إجراءات جدية.وقال حبيب في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إنه “لايكفي القول أن حرائق حقول الحنطة مفتعلة أوبفعل فاعل.ومثلها قبل شهور حادثة نفوق الأسماك”.

مضيفاً “علينا البحث عن الأسباب لا النتائج فهنالك من لايريد بناء إقتصاد وطني يقوم على تراكم إنتاج داخلي إن كان في الزراعة أو الثروة الحيوانية ولاحقاً الصناعة”.

وتابع “المافيات ومن يقف خلفها ويسندها هي من تريد للبلاد أن تكون مجرد سوق لتصريف البضائع المستوردة.



مؤكداً أن مايحصل تهديد جدي يتطلب إجراءات بمستوى مايمثله من مخاطر آنية ومستقبلية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: حرائق حقول الحنطة مفتعلة من المافيات) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: حرائق حقول الحنطة مفتعلة من المافيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).