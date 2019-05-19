ماذا سيناقش البرلمان في جلسة الغد؟

2019/05/19 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسة- كلكامش برس؛ اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الاحد، عن جدول جلسة الغد للبرلمان.وذكر بيان الدائرة الذي تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن البرلمان سيناقش التالي:

اولاً: النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب.

ثانيـاً: التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم (6) لسنة 2008.



(اللجنة القانونية).



(2 مادة).

ثالثاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية.



(لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، لجنة حقوق الانسان).



( 9 مادة).

رابعاً: تقرير ومناقشة مقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الى الخدمة.



(لجنة الامن والدفاع).



( 6 مادة).

خامساً: مناقشـــــات عامـــــــــة (15 دقيقـــــة).

واوضح البيان ان الجلسة تبـدأ الجلسة الساعــة: الواحــدة بعـــد الظهــر.

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