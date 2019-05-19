مهمة “غريبة” لخدم ملكة إنجلترا

2019/05/19 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..لطالما شكلت حياة العائلة المالكة في بريطانيا مصدرا لفضول الكثيرين حول لعالم، خاصة فيما يتعلق الأمر بنمط عيش الملكة إليزابيث الثانية، والتي كشف تقرير جديد عن مهمة غريبة يتم تكليف خدمها بها.وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية، إن إليزابيث الثانية (93 عاما) لديها حاشية كبيرة، تتولى مهام عديدة، مثل إدارة حسابات الملكة على شبكات […]

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