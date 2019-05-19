الانبار.. منح كل فرد 17 ألف دينار “تعويضا” لمفردات التموينية لعام 2014

2019/05/19 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار… أعلن مدير تموين محافظة الانبار قاسم النطاح، الاحد، موافقة وزارة التجارة على تخصيص مبالغ مالية كتعويضات عن مفردات البطاقة التموينية لعام 2014.وقال النطاح لـ / المعلومة/ إن “محافظة الانبار علي فرحان الدليمي اجتمع مع وزير التجارة وحصلت الموافقة على تخصيص مبلغ مالية كتعويضات عن نقص مفردات البطاقة التموينية لعام 2014 نتيجة […]

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