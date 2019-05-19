العصابات النسائية في العراق ... تنشط مؤخرا ولهذا السبب

2019/05/19 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/سكاي برس

أعلنت وزارة الداخلية العراقية في بغداد تفكيك ثلاث عصابات في البصرة وبغداد تضمّ نساء بين صفوفها.



وبحسب بيان أصدرته الوزارة، فإنّ العصابة الأولى تضم سبعة أشخاص من بينهم خمس نساء، تتولى الاتجار بالبشر.



وتستخدم السلطات العراقية "الاتجار بالبشر" تعبيراً عن جرائم عدة تشمل الخطف بهدف سرقة ا...

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