2019/05/19 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / شرطة النجف تكشف تفاصيل جريمة قتل الملحن فارس حسن

19/05/2019 17:06:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت مديرية شرطة النجف، الاحد، عن تفاصيل جريمة قتل الملحن فارس حسن في المحافظة.

وذكر بيان للمديرية تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انه"بعد حدوث جريمة قتل الملحن فارس حسن تم تشكيل فريق عمل من أجل كشف ملابسات الجريمة والتوصل الى معرفة القاتل".

واضافت، ان"مكافحة اجرام الكوفة تمكنت من كشف هوية القاتل وتم إلقاء القبض عليه وخلال التحقيق معه اعترف بارتكابه الجريمة وانه قام بطعن الضحية بالسكين في منطقة الرقبة وتم احالته للقضاء لينال جزائه العادل".ا

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