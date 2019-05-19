خبراء يحسمون

2019/05/19 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

شرب الماء ضروري للبقاء على قيد الحياة، على اعتبار أن نسبة المياه في جسم الإنسان تبلغ نحو 70 في المئة، لكن مسألة قديمة

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